Chivas Femenil sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia el fin de semana pasado cuando quedó eliminado de la contienda por el título del Apertura 2025 en manos del América; sin embargo, hubo otra situación que alertó a aficionados y directiva rojiblanca.

Durante el compromiso entre rojiblancas y azulcremas, la mediocampista del Guadalajara, Daniela Delgado, se vio obligada a abandonar el terreno de juego debido a una lesión en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, en donde la jugadora salió en llanto del campo.

Ante la eliminación del chiverío femenil, el club no compartió ningún parte médico, por lo que comenzaron las especulaciones sobre la gravedad de la lesión de la mediocampista del conjunto tapatío, en donde se habló sobre la posibilidad de que fuera algo que la alejara de las canchas durante varios meses.

Sin embargo, la propia Daniela Delgado apareció en redes sociales para darle tranquilidad a la afición rojiblanca, asegurando que no es ninguna lesión de consideración, sino que se trataría solo de un esguince de tobillo.

“Muchas personas me han preguntado que me pasó en el último partido y algunas páginas están desinformando diciendo que me rompí o lastimé de mucha gravedad. No fue el talón de Aquiles y no me rompí nada gracias a Dios, fue un esguince en mi tobillo“, reveló la futbolista en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil a pretemporada?

Después de confirmarse la eliminación rojiblanca en el Apertura 2025, directiva y cuerpo técnico decidieron darle casi un mes de vacaciones a las futbolistas de la escuadra tapatía, por lo que están citadas a reportar el 15 de diciembre para presentar exámenes médicos y físicos para iniciar la pretemporada.