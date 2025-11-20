Chivas Femenil es uno de los clubes de mayor exigencia en toda la Liga MX, por lo que la directiva suele contratar refuerzos que no logran trascender y posteriormente les abren las puertas para salir rumbo a otro club, en donde tal es el caso de Karla Martínez.

La Princesa salió del Guadalajara en calidad de préstamo rumbo al Toluca previo al Apertura 2025, en donde rápidamente demostró su talento y recuperó su gran nivel futbolístico, afianzándose como defensa central titular en el conjunto de las Diablas Rojas.

Sin embargo, pese a que se marchó a préstamo, la realidad es que la zaguera no volverá al chiverío femenil debido a que su contrato con dicha institución concluye en diciembre de 2025, según lo que se supo tras su última renovación que firmó en el 2023.

Hay que recordar que Karla Martínez sufrió una considerable baja de juego debido a delicados asuntos personales, por lo que el entrenador Antonio Contreras la relegó a la banca, por lo que la futbolista habría pedido su salida de la institución rumbo al conjunto mexiquense, en donde reencontró su mejor nivel.

Préstamos que no regresan

A lo largo de la gestión que encabeza Nelly Simón como directora deportiva de Chivas Femenil se han suscitado otros casos de jugadoras que se van para que concluyan sus contratos en dichos clubes, pero no se tiene presupuestado que regresen como Hilary García, Michelle González, Luisa de Alba, Anette Vázquez, entre otras.

Los números de Karla Martínez con Toluca en el Apertura 2025