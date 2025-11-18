Chivas Femenil continúa con el orgullo destruido tras la humillante eliminación del Apertura 2025 en Semifinales a manos del América; sin embargo, con el término de la participación rojiblanca en este torneo, comenzarían una serie de cambios en la plantilla de cara al Clausura 2026.

La realidad es que la afición se ha volcado contra la Directora Deportiva, Nelly Simón, y el entrenador, Antonio Contreras, por el reciente fracaso registrado en el Circuito Rosa, aunque este descalabro pudo marcar el cierre del ciclo de algunas jugadoras de jerarquía dentro del conjunto tapatío.

La primera de ellas sería Araceli Torres, en donde la defensora pasó de ser una referente en las alineaciones por su entrega a ser una eterna suplente con el estratega español en el banquillo, quien solamente le dio 53 minutos en todo el semestre, repartidos en dos partidos.

La otra futbolista que estaría despidiéndose del chiverío femenil es Adriana Iturbide, quien participó en 13 partidos, pero solamente registró 226 minutos en todo el torneo, en donde logró colaborar con una anotación.

Hay que recordar que tanto Cheli como Boyi, son jugadoras históricas para la institución, ya que fueron parte del título de Liga MX Femenil del Clausura 2022 y del Campeón de Campeonas 2021-2022, por lo que ambas son muy queridas por los aficionados rojiblancos.

¿Cuándo termina el contrato de Adriana Iturbide con Chivas Femenil?

El 4 de diciembre del 2023 se anunció en redes sociales que el Guadalajara alcanzó un acuerdo con Boyi para extenderle su contrato durante dos años más, por lo que su vínculo termina el 31 de diciembre del 2025, es decir, está a semanas de ser jugadora libre.

¿Cuándo culmina el contrato de Cheli Torres con Chivas Femenil?

Por su parte, Cheli Torres aún tiene contrato vigente con el Guadalajara, ya que en noviembre del 2023 se anunció que extendió su contrato con el chiverío hasta el 2026, por lo que aún le restarían meses de contrato, pero ante la falta de oportunidades podría abandonar el redil.