Ayer por la noche Chivas Femenil volvió a fracasar en la Liga MX tras caer por quinta vez consecutiva en Semifinales ante América. Tras el partido, jugadoras del conjunto azulcremas tuvieron la desleal actitud de burlarse de Antonio Contreras al imitar su baile cuando logró quedarse con la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes.

No hay dudas de que lo vivido en Ciudad de México dejó mucho que desear, ya que se vio futbolistas apagadas y sin encontrar ningún tipo de respuestas. El único cambio que llevó adelante el técnico español de un partido a otro fue dejar afuera a Daniel Delgada por Viridiana Salazar. Las respuestas fueron nulas y el Guadalajara se despidió sin siquiera transpirar la playera rojiblanca, que es la más grande de México.

Uno de los grandes apuntados post partidos fue sin dudas Antonio Contreras porque con sus decisiones técnicas se dejó ir fácilmente los primeros 90 minutos, mientras que el domingo se logró inquietar a Sandra Paños pero por errores de las locales. Tras el encuentro la afición estalló contra el técnico europeo por sus decisiones y piden su salida.

Jugadoras de América se burlan de Antonio Contreras. (Foto: IMAGO7)

Quienes también se acordaron de Antonio Contreras fueron dos jugadores de América que se burlaron en el Estadio Ciudad de los Deportes. En el video que se hizo viral se ve como Priscila Flor da Silva y Nicolette Hernández fueron filmadas festejando con la afición burlándose del técnico español quien en septiembre bailó tras imponerse por 2-0.

La palabra de Antonio Contreras post eliminación de Chivas Femenil

Tras el partido, Antonio Contreras señaló que la eliminación ya estaba consumada desde el partido en el Estadio Akron. Sin embargo, lanzó fuerte crítica a las jugadoras al marcar que se pagaron caros los errores. “Los errores nuestros… nos los hemos tragado. Aquí y allí. De los cuatro goles, analizar en cuánto hemos fallado los errores, lo estamos pagando caro”, expresó. Y añadió: “Eso no le sucede al entrenador, ¿no?”.