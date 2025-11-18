Alonso Aceves, lateral izquierdo del Pachuca, habría solicitado salir del club para el Clausura 2026, según múltiples reportes, lo que de inmediato despertó el interés de varios equipos de la Liga MX. Entre ellos aparece Chivas, que vería con buenos ojos una negociación relativamente accesible; sin embargo, el Rebaño tendría una condición muy clara para contemplar su fichaje.

En el Guadalajara, la banda izquierda está actualmente bien cubierta por Bryan González, quien se ha consolidado como titular indiscutible. Aunque no sería descabellado buscar competencia interna o un reemplazo natural en caso de lesiones o rotaciones, la lateral izquierda no figura entre las prioridades de refuerzo para la directiva y para Gabriel Milito.

Alonso Aceves ya pidió salir del Pachuca.

Por ello, la condición que Milito pondría a la posible llegada de Aceves es que esté dispuesto a jugar como defensa central. El jugador ya conoce la posición y, debido a sus características más defensivas que ofensivas, el cuerpo técnico considera que podría adaptarse incluso mejor como zaguero en el sistema del estratega argentino.

Es importante recordar que Aceves parecía tener un acuerdo encaminado con Monterrey, pero el interés de Chivas habría cambiado el panorama. Gracias a la relación positiva con Pachuca, existiría una ligera preferencia para que el defensor llegue al Rebaño, por lo que todo dependerá de si logra convencer a Milito y su cuerpo técnico para concretar la operación.

Gabriel Milito habría pedido 3 refuerzos muy específicos a la directiva de Chivas

De momento, los tres refuerzos prioritarios que Milito pidió a la directiva son: un central con buena salida de balón, un mediocampista defensivo con amplio rango de acción y un atacante capaz de jugar entre líneas. Aunque Aceves podría encajar como central, aún queda por ver si finalmente se convierte en refuerzo del Guadalajara.