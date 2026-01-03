Alan Pulido no entra en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026, pero a la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, le está costando encontrarle equipo.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, el atacante mexicano busca que se respete su contrato, así que no pretender aceptar reducir su salario para facilitar su salida de nuestras Chivas, pues en la Liga MX no hay quien pague su sueldo.

“Con contrato vigente, me cuentan que contrario a los otros futbolistas pesados del Guadalajara que no entran en planes, Puligol está muy cómodo en la Perla Tapatía sin buscar equipo, pues no le interesa otro acomodo fuera. Tampoco está dispuesto a bajarse el salario para tener minutos este inicio de 2026, Pulido quiere que se cumpla su contrato y ya después verá. Así que es muy probable que Chivas se tenga que chutar el salario de Alan este Clausura. Veamos”.

Derivado a esta sitaución, el periodista Jesús Hernández propuso durante una plática con Alex Ramírez que debería la dirigencia del Rebaño Sagrado contemplar liquidar al futbolista de 34 años de edad para evitarse una novela larga, considerando que su contrato termina en diciembre de este año.

¿Cuál es el sueldo de Alan Pulido en Chivas?

Con información de Rafael Ramos, periodista de ESPN, Alan Pulido gana en el Club Deportivo Guadalajara alrededor de 1.8 millones de dólares al año, es decir, poco más de 32 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por ello es que no tiene ofertas, pues nada le quiere pagar lo que gana en Verde Valle.