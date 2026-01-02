ElClub Deportivo Guadalajara se sigue preparando con todo para el Torneo Clausura 2026 y este sábado los pupilos de Gabriel Milito se medirán a los Rojinegros del Atlas en la Copa Pacífica.

El estratega argentino es consciente de que el objetivo es la Liga MX, por ello busca evitar riesgos inecesarios, especialmente con futbolistas importantes como Armando “Hormiga” González, pues se sigue recuperando de una lesión muscular.

En ese sentido, con información de Alejandro Ramírez, el entrenador de Chivas habría tomado una decisión sobre el atacate mexicano y es darle más tiempo de recuperación para permitirle llegar en optimas condiciones al inicio del Torneo Clausura 2026.

“Hasta lo que me decían, Armando González no tendría participación por lo menos frente al Atlas. Ya viene trabajando bien con el equipo, pero prefieren darle más tiempo“, dijo el comunicador en su canal de YouTube.

Según la fuente antes mencionada, el plan de Gabriel Milito tampoco es utilizarlo contra Leones Negros o Rayados: “Si no hay necesidad de que juegue unos minutitos, se esperan hasta el arranque del torneo para que llegue muy bien“.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara debutará en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.