Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el futbol mexicano de cara al TorneoClausura 2026y esta vez con la salida de Alan Mozo del Club Deportivo Guadalajara después de no entrar en planes de Gabriel Milito.

De acuerdo con información del reconocido periodista César Luis Merlo, el defensor mexicano es nuevo futbolista de los Tuzos del Pachuca a prestamo por un año con opción a compra.

De hecho, el equipo hidalguense ya esperan al lateral derecho para ponerse a las ordenes de Esteban Solari, quien tomó la dirección técnica en el final del Torneo Apertura 2025 cuando el plantel estaba por disputar el Play In frente a Pumas.

Cabe mencionar que a sus 28 años de edad, Alan Mozo jugará con su tercer equipo en el balompié azteca después de haber pasado por Pumas y llegar a Chivas en 2022 y ahora militar en los Tuzos del Pachuca.

Alan Mozo será jugador de los Tuzos del Pachuca.

¿Cuántos millones podría obtener Chivas si Pachuca hace valida la opción de compra por Alan Mozo?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Alan Mozo es de 2.8 millones de euros, equivalente a poco más de 58 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedir por sus servicios.