Chivas logró finalmente darle salida a Alan Mozo, y aunque fue hasta este viernes cuando se confirmó su partida a Pachuca, desde hace semanas era claro que no entraba en los planes de Gabriel Milito. La explicación no está solamente en gustos futbolísticos, sino en los números: las estadísticas reflejan que su desempeño global quedó por debajo de lo esperado, pese a algunos momentos destacados durante su etapa con el Rebaño Sagrado.

En total, Alan Mozo disputó 118 partidos oficiales con Guadalajara, etapa en la que registró cuatro goles y nueve asistencias. Al compararlo con Richard Ledezma, futbolista que terminó por ganarle la posición y ser titular por derecha en el Apertura 2026, la diferencia es notoria: Ledezma suma ya un gol y cinco asistencias en apenas 19 partidos. Es decir, produjo más de la mitad de los números de Mozo jugando 99 partidos menos, lo que explica en gran medida la decisión técnica.

Las estadísticas de Alan Mozo y Richard Ledezma.

Si bien es cierto que Ledezma ha actuado en una función más ofensiva dentro del esquema de Gabriel Milito, más cercano a un mediocampista o extremo, también es una realidad que su aporte defensivo ha sido superior. En contraste, Mozo destacó históricamente por su vocación ofensiva, siendo la marca y el trabajo sin balón los aspectos que más le costaron durante su etapa en Chivas.

La comparación con su paso previo también es reveladora. Con Pumas disputó 161 partidos y llegó a registrar 25 asistencias, cifras que reflejan un rendimiento mucho más cercano a lo que se esperaba de él cuando fue fichado por el Guadalajara. Sin embargo, dicha versión nunca terminó por consolidarse en Verde Valle.

Los otros jugadores de Chivas que ocuparán la lateral derecha además de Ledezma

Finalmente, Mozo no solo fue superado por Richard Ledezma, sino también por Miguel Gómez y Hugo Camberos, jugadores que proyectan más minutos y continuidad para el próximo torneo. Ambos encajan en el perfil de carrileros que busca Milito, por lo que era evidente que Mozo tendría muy pocas oportunidades mientras el estratega argentino permaneciera en el banquillo rojiblanco.