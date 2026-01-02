Alan Mozo fue descartado por Gabriel Milito al inicio de la pretemporada del Clausura 2026, por lo que tuvo que quedarse entrenando en Verde Valle junto con otros jugadores que no entraban en planes, mientras el resto del plantel viajaba a Barra de Navidad. Sin embargo, este viernes se confirmó que Mozo ya tiene nuevo equipo y se marchará al Pachuca, por lo que su revancha futbolística podría llegar mucho antes de lo que cualquiera imaginaba.

El calendario quiso que el primer partido del Clausura 2026 para Chivas sea precisamente contra Pachuca, por lo que el lateral derecho podría enfrentar a su exequipo desde la Jornada 1, siempre y cuando supere las pruebas médicas sin inconvenientes. De esta manera, Mozo tendría motivación adicional para dar un gran partido: mostrarse ante su nuevo entrenador y, al mismo tiempo, demostrar que merecía una oportunidad en el Rebaño Sagrado.

Mozo ya había estado cerca de salir del Rebaño.

A pesar de no ser considerado, Alan Mozo nunca dejó de prepararse y se mantuvo entrenando para esperar una oportunidad como esta, por lo que llega en buenas condiciones físicas. Antes deberá superar los exámenes médicos con los Tuzos, revisiones que realizará este fin de semana como protocolo, para posteriormente integrarse a los entrenamientos a inicios de semana.

Es importante recordar que Mozo llegará al Pachuca a préstamo por un año con opción a compra. Esto significa que su salida de Chivas no tiene por qué ser definitiva, ya que podría volver para el Clausura 2027; no obstante, el escenario más probable es que busque consolidarse con los Tuzos y ganarse un puesto como titular indiscutible.

Alan Mozo debe recuperar ritmo, prácticamente viene de 6 meses de inactividad

Durante el Apertura 2025, Alan Mozo apenas disputó tres partidos, en los que registró una asistencia y acumuló menos del 10% de los minutos disponibles, por lo que prácticamente viene de un semestre de inactividad. Ahora, contará con algunos días para competir por un lugar en el once inicial del Pachuca para la Jornada 1 ante Chivas, duelo en el que se reencontrará con la afición rojiblanca en el Estadio Akron.