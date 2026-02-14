Chivas arrancó el Clásico Nacional con fiereza, poniendo en serios predicamentos a la zaga del América desde el silbatazo inicial; sin embargo, Armando González desaprovechó la primera jugada de peligro frente a la portería de Luis Ángel Malagón.

En una serie de pases por todo el campo, Roberto Alvarado mandó un pase al espacio para la llegada de Richy Ledezma que mandó un pase preciso al corazón del área chica, en donde la Hormiga llegó pleno, pero impactó mal la redonda para mandarla por encima de la portería.

Hay que recordar que el delantero del Guadalajara ya sabe lo que es anotar en un Clásico Nacional, ya que anotó el gol del triunfo en el duelo del torneo anterior en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.