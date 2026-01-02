Chivas se encuentra en plena preparación para el Clausura 2026, etapa en la que se definen altas y bajas dentro del plantel. En este contexto, la más reciente y sorpresiva es la de Alan Mozo, cuya salida rumbo a Pachuca se confirmó este viernes, a pesar de que el club hidalguense no figuraba inicialmente entre los principales interesados en el lateral derecho.

Los Tuzos son uno de los equipos con los que Guadalajara mantiene mayor actividad en el mercado de transferencias. De hecho, desde hace semanas sonó la posibilidad de un intercambio que involucraba a Erick Gutiérrez y Elías Montiel. Por ello surgió la duda de si el préstamo de Mozo podría incluir la llegada de algún jugador de Pachuca a Chivas como parte de la misma operación.

Alan Mozo llegó a 100 partidos con la playera de Chivas.

Sin embargo, tanto el periodista especializado en Chivas Omar Villarreal como el reportero enfocado en Pachuca Raúl Gómez confirmaron que la operación por Alan Mozo es independiente y no contempla la llegada de futbolistas tuzos al Rebaño Sagrado. En consecuencia, si la directiva rojiblanca desea fichar a algún jugador de Pachuca, deberá negociar en un acuerdo separado.

Es importante recordar que Alan Mozo ya había sido bien valorado por Grupo Pachuca, al grado de que hace seis meses fue buscado por León. Aquella negociación no prosperó, pero ahora su llegada se concreta con el otro equipo del grupo, los Tuzos, mediante préstamo por un año y con opción de compra, condicionada a su desempeño durante el torneo.

Alan Mozo llega al Pachuca con muy pocos minutos de juego el torneo pasado

Mozo llega después de prácticamente seis meses de inactividad en Chivas, producto en gran medida de una lesión de rodilla que incluso requirió operación. Aunque se ha mantenido trabajando en lo físico, deberá recuperar ritmo competitivo para volver a su mejor nivel. Todo apunta a que el reencuentro con el Rebaño Sagrado será inmediato, ya que Chivas y Pachuca se medirán en la Jornada 1 del Clausura 2026, por lo que su revancha deportiva podría darse mucho antes de lo previsto.