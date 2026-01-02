Alan Mozo es nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca de cara al Torneo Clausura 2026 luego de tres años en el Club Deportivo Guadalajara tras no entrar en planes de Gabriel Milito.

De acuerdo con diversos reportes, el defensor mexicano se va a préstamo por un año con opción a compra, no obstante, según Jesús Hernadez, Chivas pagará el 50 por ciento de su sueldo, por lo que en un video compartido en su canal de YouTube criticó a los Martínez.

“Se va a préstamo a Pachuca con opción. Chivas le va a pagar el 50 por ciento del salario; los Martínez son bien vivos. No dejó dinero su salida y ni siquiera quisieron pagarle el sueldo completo. Se va Mozo al Pachuca”, comentó “Chuy” Hernández.

¿Cuál es el sueldo de Alan Mozo?

Con információn de Salary Sports, Alan Mozo percibe un sueldo semanal de 35,370 pesos, es decir, 18,583,240 pesos al año, situación que lo convierte en uno de los futbolistas mejores pagados del Club Deportivo Guadalajara.

Destacar que el futbolista de 28 años de edad jugará con su tercera escuadra en la Liga MX después de haber pasado por los Pumas y llegar a Chivas en 2022 y ahora defender los colores de los Tuzos del Pachuca.

Cabe mencionar que con el Rebaño Sagrado llegó a la Final del Torneo Clausura 2023 en la que perdió ante Tigres y se une a las bajas de Javier “Chicharito” Hernández, Raúl Martínez, Cade Cowell e Isaac Brizuela de cara al Torneo Clausura 2026.