Antes de que Javier Mier se inclinara por Gabriel Milito para la dirección técnica, tuvo en carpeta varios nombres, entre ellos el de Benjamín Mora, quien se convertirá en el entrenador de Wuhan Three Towns de China.

De acuerdo con información de Cesar Luis Merlo, el estratega emprenderá una nueva aventura tras su paso por los Gallos Blancos del Querétaro, integrandose a una reducida lista de mexicanos que hab probado suerte en el futbol chino.

En esa lista figuran 2 personas, Jesús Godinez y Vas Nuñez, aunque este último, si bien nació en Hong Kong, su mamá es mexicana, mientras que el primero de ellos se marchó del Club Deportivo Guadalajara para jugar en el Nantong Zhiyun, no obstante, después muchos perdieron el rastro de su carrera como futbolista.

Cabe mencionar que tras la salida de Fernando Gago; Benjamín Mora fue una de las cartas fuertes para llegar al banquillo de Chivas, incluso se sintió alagado en su momento de que lo vincularon con la escuadra rojiblanca.

“Lo único que sé es que me enorgullece ser una de las opciones de mi país. No es la primera vez que manejan mi nombre para algunos equipos grandes”, mencionó.

