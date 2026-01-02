Este domingo Chivas debuta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde buscarán el título de la mano de Antonio Contreras y para ello determinaron reforzarse con cuatro jugadoras: Cristina Ferral, Eva González, Mayra Pelayo y Jasmine Casarez.

La directora deportiva, Nelly Simón, se dijo muy ilusionada en rueda de prensa tras la llegada de estas futbolistas, y además destacó la experiencia de cada una en la Liga MX Femenil.

“Estamos muy contentas e ilusionadas por lo que se viene. Las 4 vienen a aportarnos dentro y fuera de la cancha, son 4 extraordinarias personas. No solo vienen a aportar talento, también todo lo que se necesita para alcanzar el objetivo que buscamos. Saben de la responsabilidad que significa portar este escudo. Vienen con mucha ilusión, con mucho compromiso, pensando en el trabajo colectivo y en el desarrollo personal”.

Cabe mencionar que en rueda de prensa se pudo observar que Cristina Ferral portará en su espalda el número 5, Jasmine Casarez el 23, Mayra Pelayo el dorsal 13 mientras que Eva González llevará el 16.

¿Qué números usarán las jugadores de Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

1 – Celeste Espino

2 – Jaqueline Rodríguez

3 – Damaris Godínez

4 – Kinberly Guzmán

5 – Cristina Ferral

6 – Anacamila Hernández

7 – Casandra Montero

8 – Carolina Jaramillo

9 – Gabriela Valenzuela

10 – Adriana Iturbide

11 – Yamile Franco

12 – Blanca Félix

13 – Mayra Pelayo

14 – Joselyn De la Rosa

15 – Isabela Esquivias

16 – Eva González

17 – Natalia Villarreal

19 – Daniela Delgado

20 – Ivonne González

21 – Samantha López

22 – Denise Castro

23 – Jasmine Casarez

24 – Alicia Cervantes

25 – Joseline Montoya

27 – Amalia López

30 – Viridiana Salazar

34 – Zoe Aguirre

¿Contra quién debutará Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara se enfrentará el domingo 4 de enero al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Akron, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que podrás ver en Amazon Prime, TUBI y FOX.