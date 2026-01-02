Este domingo Chivas debuta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde buscarán el título de la mano de Antonio Contreras y para ello determinaron reforzarse con cuatro jugadoras: Cristina Ferral, Eva González, Mayra Pelayo y Jasmine Casarez.
La directora deportiva, Nelly Simón, se dijo muy ilusionada en rueda de prensa tras la llegada de estas futbolistas, y además destacó la experiencia de cada una en la Liga MX Femenil.
“Estamos muy contentas e ilusionadas por lo que se viene. Las 4 vienen a aportarnos dentro y fuera de la cancha, son 4 extraordinarias personas. No solo vienen a aportar talento, también todo lo que se necesita para alcanzar el objetivo que buscamos. Saben de la responsabilidad que significa portar este escudo. Vienen con mucha ilusión, con mucho compromiso, pensando en el trabajo colectivo y en el desarrollo personal”.
Cabe mencionar que en rueda de prensa se pudo observar que Cristina Ferral portará en su espalda el número 5, Jasmine Casarez el 23, Mayra Pelayo el dorsal 13 mientras que Eva González llevará el 16.
¿Qué números usarán las jugadores de Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?
1 – Celeste Espino
2 – Jaqueline Rodríguez
3 – Damaris Godínez
4 – Kinberly Guzmán
5 – Cristina Ferral
6 – Anacamila Hernández
7 – Casandra Montero
8 – Carolina Jaramillo
9 – Gabriela Valenzuela
10 – Adriana Iturbide
11 – Yamile Franco
12 – Blanca Félix
13 – Mayra Pelayo
14 – Joselyn De la Rosa
15 – Isabela Esquivias
16 – Eva González
17 – Natalia Villarreal
19 – Daniela Delgado
20 – Ivonne González
21 – Samantha López
22 – Denise Castro
23 – Jasmine Casarez
24 – Alicia Cervantes
25 – Joseline Montoya
27 – Amalia López
30 – Viridiana Salazar
34 – Zoe Aguirre
¿Contra quién debutará Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?
El Club Deportivo Guadalajara se enfrentará el domingo 4 de enero al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Akron, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que podrás ver en Amazon Prime, TUBI y FOX.