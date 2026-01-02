El ciclo de Alan Mozo estaría prácticamente terminado dentro de Chivas después de que no entró en planes para el Clausura 2026, por lo que se le buscó acomodo en otro club y Pachuca sería el interesado en llevárselo; sin embargo, el paso del lateral estuvo lleno de momentos importantes y hasta polémicos.

De cara al Apertura 2022, Ricardo Peláez logró una magnífica negociación con Pumas para intercambiar las cartas de zaguero por la de César Huerta, en donde ambas instituciones quedaron satisfechas con el acuerdo, en donde el defensor de inmediato se convirtió en un chivahermano más que siempre demostró su deseo de ser campeón con el Rebaño.

Mozo tardó, pero se adueñó de la lateral derecha con varios entrenadores, en donde sin duda su momento más glorioso como jugador del Guadalajara lo vivió en las Semifinales del Clausura 2023 con Veljko Paunovic, en donde fue pieza clave para la histórica remontada al América en la cancha del Estadio Azteca.

Cuando parecía que las Águilas tenían sentenciada la serie sobre el chiverío, una jugada de táctica fija en la que Alan Mozo disparó desde fuera del área tras un tiro libre, valió para devolverle la vida y la ilusión al conjunto rojiblanco, el cual consiguió darle la vuelta en los últimos minutos del partido para avanzar a la Final de aquel torneo.

La celebración tras el pase a la Final fue más que emotiva, en donde inclusive el zaguero comenzó a encarar a la afición azulcrema por la soberbia con la que encararon la serie y donde el Guadalajara demostró que la unión de millones de aficionados y 11 guerreros, es más grande que una televisora y polémicos triunfos.

Polémicas de Alan Mozo

El lateral también vivió momentos marcados por la polémica, como algunas escenas en salidas nocturnas, multas por manejar de forma imprudente junto a Fernando Beltrán, anunciar apuestas pese a que lo prohíbe la Liga MX.

Sin duda alguna, el peor momento de Mozo con el chiverío fue en el Clausura 2025, cuando en la Concachampions se hizo expulsar por doble amonestación en los Octavos de Final frente al América, equivocación que le ocasionó irse a la banca y un tiempo de antipatía por parte de los aficionados rojiblancos.