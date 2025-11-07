El Apertura 2025 apenas está viviendo su recta final; sin embargo, el mercado de fichajes ha comenzado a sacudirse por una ola de rumores, en donde semestre a semestre se le vinculan muchos jugadores al equipo de Chivas, en donde uno de los que más ha sonado es Alonso Aceves del Pachuca.

Hace unos días se filtró que el zaguero le habría solicitado a la directiva de los Tuzos que lo pusieran transferible para poder salir a otro club a buscar un nuevo reto deportivo, por lo que de inmediato se le relacionó con el Guadalajara.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que hay un par de factores que complicarían ese fichaje en el chiverío y sería el precio por Aceves, además del posible regreso de Daniel Flores para competir en esa posición de lateral por izquierda.

“Cuando hay un joven prometedor, siempre se le vincula con el Guadalajara, pero yo no la veo esta. Alonso Aceves, de 24 años de edad, tazado en 2 millones de euros.

“Lateral izquierdo y ahí está el tema (…) Pero carrilero izquierdo ya está Bryan González, entonces para qué habría que invertir tanto dinero en un lateral izquierdo suplente, mejor alguien de cantera y está Daniel Flores que va a volver”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

Tapatíos y regiomontanos cerrarán su participación en la Fase Regular con un choque de Liguilla adelantada, compromiso que se disputará el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.