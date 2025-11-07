Chivas está por disputar un duelo de Liguilla adelantada cuando reciba en la cancha del Estadio Akron al Monterrey, en donde ambos clubes tienen la obligación de sumar tres puntos, por lo que el entrenador Gabriel Milito mandó a llamar a 21 futbolistas para encarar dicho compromiso.

El compromiso es importante para ambas instituciones, ya que Rayados aún aspira a subir al cuarto lugar general, para tratar de recibir el juego de Vuelta en el Estadio BBVA, además de contar con el criterio de desempate a su favor.

Por su parte, el Guadalajara tiene amarrado su lugar en Play-In, en donde requiere sumar por lo menos un punto para poder amarrar matemáticamente su lugar en la Fiesta Grande, tomando en cuenta de que no puede subir del sexto lugar general.

Es por eso, que Gabriel Milito no improvisó y mandó a llamar a los elementos con los que ha venido teniendo participación, tomando en cuenta que Diego Campillo y Miguel Tapias están lesionados, además de Luis Romo que está suspendido.

Convocatoria completa para el Chivas vs. Monterrey

-⁠ ⁠Raúl Rangel

⁠- Oscar Whalley

-⁠ ⁠Miguel Gómez

– ⁠Alan Mozo

-⁠ ⁠José Castillo

-⁠ ⁠Bryan González

-⁠ ⁠Luis Olivas

-⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

-⁠ ⁠Rubén González

-⁠ ⁠Erick Gutiérrez

-⁠ ⁠Omar Govea

-⁠ ⁠Daniel Aguirre

-⁠ ⁠Richard Ledezma

-⁠ ⁠Efraín Álvarez

-⁠ ⁠Roberto Alvarado

-⁠ ⁠Santiago Sandoval

-⁠ ⁠Yael Padilla

-⁠ ⁠Hugo Camberos

-⁠ ⁠Armando González

-⁠ ⁠Javier Hernández

-⁠ ⁠Teun Wilke