Los reportes señalan que al igual que en el inicio del segundo semestre, Chivas lleva adelante una intensa pretemporada para llegar de la mejor manera para el inicio del Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer la decisión que tomó Gabriel Milito con todos sus delanteros ya que reportan que decidió que Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín comienzan de cero.

No hay dudas que tras varios años el Guadalajara encontró en la Hormiga la solución a su delantero goleador que no encontró con Alan Pulido y Chicharito Hernández. Es más, este puesto fue el más endeble cuando el equipó de Veljko Paunovic fue subcampeón en el Clausura 2023.

Como se sabe, Chivas se prepara para el Clausura 2026 y todos los jugadores pelean por un lugar en el primer equipo. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito decidió que todos sus delanteros comienzan de cero a pesar de que en su plantilla tenga a Armando González, campeón de goleo.

Gabriel Milito prepara a Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Gabi Milito lo tiene muy claro sobre el tema de sus delanteros para el próximo campeonato. Lo que tiene contemplado es que todos arrancan de cero y va a jugar el que esté mejor. Así de simple sin ahondar todavía si habrá la variante de las dos puntas, el mensaje es ese. Todos comienzan de cero”, reportó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Y agregó: “Si tomamos en cuenta lo que pasó la temporada pasada, Gabi Milito le dio prioridad a aquellos jugadores que hicieron la pretemporada con él y los refuerzos se tuvieron que ir sumando conforme fue avanzando pretemporada y liga, quitando a los que estuvieron más con Milito. Hoy en ese sentido la Hormiga llevaría ventaja, después se incorporó el 4K y el último en llegar, aunque fue uno o dos días después, fue Ángel Sepúlveda. Dicho la anterior, si se maneja de la misma forma, hoy Hormiga llevaría la mano para trabajar, pero si en los entrenamientos lo convence alguien más ahí es donde viene esta parte donde todos comienzan de cero”.

¿Cuántos goles anotaron los centro delanteros de Chivas en el 2025?

A lo largo del 2025 los tres delanteros de Chivas sumaron, entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, 43 goles. Ricardo Marín anotó nueve, Armando González 14 y Ángel Sepúlveda se despachó con 20. Cabe destacar que Sergio Aguayo, el cuarto delantero de la pretemporada, marcó 11 goles en un año calendario.