Ángel Sepúlveda ya se encuentra con Chivas y se entrena en Colima de cara al debut ante Pachuca por el Clausura 2026. Por otro lado, destapan dos características únicas del Cuate que Gabriel Milito estará feliz con tenerlos y Armando González odiará porque no tendrá garantizada la titularidad en el siguiente torneo.

Una de las grandes noticias que recibió el Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 es que finalmente encontró un centrodelantero goleador. Fue la Hormiga quien superó a Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke, hoy todo cepillados del equipo, para afianzarse de la mejor manera como goleador del campeonato y aspirar a un lugar en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de haber encontrado a Armando González, de contar con el regreso de Ricardo Marín y de tener en la cantera a Sergio Aguayo, Vladimir Moragrega y Leonardo Torre, Chivas decidió ir por Ángel Sepúlveda. El fin de semana César Caballero habló en la mesa de ESPN y señaló dos cualidades que amará Gabriel Milito del Cuate y que la Hormiga odiará porque es un jugador que no para de presionar.

Ángel Sepúlveda se convirtió en nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Creo que la mayor cualidad de Sepúlveda es que no va a permitir que el delantero de arriba se relaje. Es un tipo que siempre está metiendo, empujando y, como dices, callado siempre. Es un tipo que hace vestidor, que tiene cultura de trabajo. Hay que recordar que cuando inició este semestre estaba por debajo del Toro Fernández y Giakoumakis y termina ganandole”, explicó el insider de Cruz Azul.

¿Por qué Ángel Sepúlveda fichó con Chivas?

En el mismo reporte, César Caballero confirmó que Ángel Sepúlveda decidió llegar a Chivas porque quiere llegar a la Copa del Mundo. “El tenía ganas de salir desde el punto de vista de que quería más minutos y todavía sueña con la Copa del Mundo y cree que en Chivas tiene más oportunidad. Sepúlveda pierde la titularidad por una lesión. Se conjuga con el Toro regresa, regresa muy bien, y ya no le dio espacio para que regrese Sepúlveda,” comentó.