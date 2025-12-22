Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut en el Clausura 2026 frente a Pachuca. En medio de este contexto, la directiva le busca acomodo a Eduardo García, jugador cepillado por Gabriel Milito, y Jesús Bernal señaló que se abre la posibilidad de que lo ubiquen en Mazatlán ante la salida de Daniel Gutiérrez.

El Rebaño Sagrado se alista de la mejor manera en Isla Navidad, Colima, para tomar revancha de lo vivido en el Apertura 2025. En medio de este contexto, el entrenador argentino definió una lista de 30 jugadores para la pretemporada entre los que se destaca la presencia de ocho canteranos que buscarán ganarse un lugar en el primer equipo.

En medio de este contexto, Chivas le busca acomodo a varios jugadores entre los que se destaca Eduardo García, quien perdió en la carrera para ser el suplente de Raúl Rangel con Óscar Whalley. Mientras el Guadalajara continúa con los trabajos revelaron que en Mazatlán se abre la posibilidad de que juegue.

Eduardo García está cepillado de las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“El equipo del Guadalajara está intentando encontrarle acomodo al Dragón García y se abre una posibilidad de que este guardameta vaya a Mazatlán. ¿Por qué? Porque el equipo de Mazatlán se acaba de desprender de su arquero Daniel Gutiérrez”, explicó Jesús Bernal en su canal de YouTube .

Y agregó: “Si Mazatlán no tiene su portero titular me parecía muy lógico que ahí pueda caer el Dragón porque en realidad no hay tantos equipos en primera división que requieran porteros en este momento. Sería una oportunidad perfecta. Es un equipo al que le van a llegar, va a tener mucho trabajo, y más porque a Mazatlán lo van abandonar”.

¿Eduardo García llegaría a ser titular en Mazatlán?

La mala noticia para Eduardo García si llega a Mazatlán es que deberá competir por un lugar contra Víctor Alcaraz, exjugador de Chivas. El Lobo llegó libre al conjunto mazatleco tras estar un año en Ranger de Andorra.