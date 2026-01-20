Sergio Bueno regresa a dirigir a la Primera División de futbol mexicano. El entrenador colimense será nuevo entrenador deMazatlán FC por lo que resta del Torneo Clausura 2026.

El estratega de 63 años de edad se encontraba dirigiendo en la Segunda División de la Liga Premier a Caimanes de Colima, pero deja sus filas para reemplazar a Christian Ramírez apartir de este martes 20 de enero, donde René Isidoro García será auxiliar técnico.

Cabe mencionar que Mazatlán FC vive momentos de incertidumbre ante su inminente mudanza a la Ciudad de México para convertirse en el Atlante, lo que ocasionó la salida de varios futbolistas y la de Robert Dante Siboldi.

Sergio Bueno será técnico de Mazatlán FC.

La vez que Sergio Bueno rechazó a Chivas

En el 2009 Sergio Bueno tuvo la oportunidad de dirigir a las Chivas. Durante el podcast de Chema Garrido, el técnico mexicano reveló que rechazó al Club Deportivo Guadalajara porque le habán hecho saber que estaba descartado, luego lo volvieron a llamar para que fuera el entrenador del Rebaño Sagrado, pero ya le había dado su palabra a Santos Laguna.

“Yo ya estaba afincado en Guadalajara, viviendo acá feliz con mi familia, habiendo trabajado en el Atlas y en Tecos, yo estaba arraigado totalmente acá. A mí me da mucho gusto estar aquí en Guadalajara siempre”, inició contando. “En ese tiempo, al club (Chivas) lo operaban Jorge (Vergara) y Angélica (Fuentes)”, siguió.

“Un día, como a las 6 o 7 de la tarde, me dijeron de plano: ‘¿Sabes qué, Sergio? No eres opción para las Chivas‘. Yo dije, ‘ni modo, ¿qué va a hacer? Carajo”, comentó.

“Recibí una llamada de Santos del vicepresidente del club, Alberto Canedo, que le había encargado Alejandro (Irarragorri) que me llamara. Me dijo: ‘Alejandro le interesa mucho hablar contigo. ¿Te interesa venir al club?’. Le digo: ‘pues, ¿cómo no me va a interesar si ya estuve? Aunque me fue mal”.

Finalmente, Sergio Bueno reveló que cuando estaba reunido con la directiva de Santos Laguna comenzó a recibir llamadas de la de Chivas para hacerle saber que era el elegido, pero su trato con los “Guerreros” estaba ya cerrado.