La cantera de Chivas continúa produciendo jugadores con proyección de Primera División, muchos de ellos prácticamente listos para competir en el máximo circuito. Sin embargo, la fuerte competencia interna en el Primer Equipo provoca que, en muchos casos, la directiva opte por cederlos a otros clubes de la Liga MX, con el objetivo de que sumen minutos, experiencia y rodaje, para después regresar más maduros o incluso convertirse en activos que generen una ganancia deportiva o económica.

Ese fue precisamente el caso de Francisco Méndez, un defensor con gran proyección que, si bien sí entraba en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026, sabía que tendría pocas oportunidades reales de mostrarse. La zaga rojiblanca ha sido una de las zonas más sólidas del equipo, con titulares prácticamente inamovibles y suplentes en un nivel muy alto, razón por la cual el Pájaro habría optado por buscar minutos en el Necaxa.

Sin embargo, su inicio de torneo con los Rayos no ha sido el esperado. Aunque el Clausura 2026 apenas comienza, Méndez no ha sido titular en ninguno de los tres partidos disputados hasta ahora, debutando recién en la Jornada 3 al ingresar de cambio en la segunda mitad. Aun así, mostró buenas condiciones en los minutos que tuvo, por lo que todo indica que no será la última vez que lo veamos en la cancha este semestre.

Para colmo, el presente del Necaxa tampoco es alentador. De sus primeros tres encuentros, los Rayos han ganado uno y perdido dos, ubicándose de momento en el lugar 13 de la Tabla General. Aunque aún restan 14 jornadas por disputarse, la afición hidrocálida ya comienza a mostrar inconformidad con el trabajo de Martín Varini, al menos en este arranque de torneo.

Francisco Méndez se fue a préstamo por un año y volvería en 2027

Es importante recordar que Francisco Méndez no salió vendido de Chivas, sino a préstamo por un año, aunque el acuerdo incluye una opción de compra para el Necaxa. Esto abre la posibilidad de que regrese al Guadalajara al finalizar el Apertura 2026, en un escenario donde podría tener mejores oportunidades para pelear por minutos, siempre y cuando los Rayos no decidan hacer válida la compra por el defensor rojiblanco.