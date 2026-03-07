Chivas visita este sábado al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, una de las rivalidades más emblemáticas de la Liga MX. El Rebaño se enfrentará ante los Zorros por la Jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco, donde buscará recuperarse de las derrotas frente a Cruz Azul y Toluca.

El conjunto rojiblanco quiere recuperar la sonrisa ante sus grandes rivales, después de haber competido de aceptable manera ante dos de los mejores equipos del futbol mexicano, como lo son la Máquina Cementera y los Diablos Rojos.

Para fortuna de la afición, el partido entre Atlas y Chivas sí podrá verse en televisión abierta en México. El duelo de este sábado 7 de marzo será transmitido por Canal 5 sin costo, además de estar disponible en TUDN y online en ViX. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con resumen, incidencias, polémicas y goles.

¿A qué hora juegan Atlas y Chivas su partido por la Jornada 10 del Clausura 2026?

El partido entre Atlas y Chivas se jugará este sábado a las 19:00 pm del centro de México en el Estadio Jalisco, casa donde el Rebaño también se siente muy cómodo. Se espera un gran ambiente al tratarse de una la gran rivalidad de Jalisco.