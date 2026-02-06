El partido entre Chivas contra Mazatlán contó con la buena noticia de que pudo ser visto por todos los aficionados debido a que fue transmitido por televisión abierta por el Canal 7, en donde la gente esperaba la narración de Christian Martinoli, aunque el comunicador no apareció.

Pese a que el comentarista estrella de TV Azteca estaba anunciado como el líder de la transmisión para este compromiso del Guadalajara, acompañado de Luis García, David Medrano y los comentarios en cancha de Villa Villa; sin embargo, hubo un cambio de último minuto que sorprendió a todos.

Antes del arranque del partido, sorprendió la aparición como narrador de César Castro, quien suele aparecer recurrentemente en las transmisiones de boxeo, pero se sumó por sorpresa a la plantilla de narradores de futbol para este duelo del chiverío.

Sin embargo, previo a que terminara el primer tiempo, Luis García y David Medrano, con el humor que los caracteriza, revelaron que Christian Martinoli habría presentado nuevos problemas de salud, aunque no entraron en detalles al respecto.

“Aprovecha que aquel se nos anda cayendo a pedazos”, dijo Medrano. “Penosamente o agraciadamente, Martinoli está a punto de morir, está clarísimo. Se están abriendo huecos importantes (…) Lo vimos llegar y decíamos: ‘ya llego mi abuelo’. Mamita, querida“, dijo entre risas el Doctor.

Christian Martinoli se ausentó en el juego de México vs. Bolivia

Hace unas semanas causó revuelo que el comunicador no pudo narrar el partido de la Selección, en donde comenzaron las especulaciones, pero tiempo después se aclaró que todo se debió a problemas gastrointestinales.