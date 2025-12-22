El Club Deportivo Guadalajara se sigue preparando en Isla Navidad, Colima, para el Torneo Clausura 2026 y para dicha pretemporada Gabriel Milito consideró a 31 futbolistas, entre ellos Hugo Camberos, a quien borró durante el Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, el futbolista de 18 años de edad ha tomado mucho protagonismo en pretemporada pues se le ha visto trabajar con mucha intensidad debido a que busca ganarse la confianza del estratega argentino.

Y es que durante el Torneo Apertura 2025 la participación de Hugo Camberos fue mínima, lo que provocó que diversos equipos como los Diablos Rojos del Toluca se fijaran en él para llevárselo a préstamo, pero a pesar de ello Gabriel Milito le pidió a la directiva de Chivas rechazar toda propuesta.

De acuerdo con información de Jesús Bernal y José María Garrido, el timonel argentino tiene considerado al joven futbolista como carrilero, así que todo parece indicar que se viene su gran momento en el Torneo Clausura 2026.

Hugo Camberos en la pretemporada de Chivas rumbo al Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que Hugo Camberos es una de las nuevas joyas del Club Deportivo Guadalajara, y la dirigencia busca que Gabriel Milito explote lo mejor de él, como lo hizo en su momento Matías Almeyda con otros jugadores.

¿Cuál es el valor de Hugo Camberos en Chivas?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Hugo Camberos en Chivas es de 2.5 millones de euros, es decir, poco más de 52 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.