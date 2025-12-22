Uno de los momentos más recordados y polémicos de la serie documental de Chivas estrenada en 2021 fue la fuerte discusión entre Dieter Villalpando y Antonio Briseño. A pesar de que han pasado ya cuatro años desde aquel episodio, la escena volvió a tomar relevancia en redes sociales luego de que se confirmara una mala noticia en la carrera del mediocampista, lo que provocó que muchos aficionados recordaran aquel enfrentamiento.

En dicha discusión, Villalpando se burlaba del Pollo Briseño asegurando que era un jugador muy malo, a lo que el defensor respondió con una frase que quedó marcada: que quizá no era el mejor técnicamente, pero al menos “le ponía huevos” a cada jugada. Una afirmación que muchos consideran cierta, ya que Briseño siempre se caracterizó por su entrega, intensidad y compromiso dentro del campo.

La comparación entre ambos futbolistas vuelve a surgir ahora porque sus presentes no podrían ser más distintos. Mientras Antonio Briseño se coronó bicampeón de Liga MX con el Toluca hace apenas unos días, Dieter Villalpando se quedó sin equipo tras despedido por el FC Juárez, equipo en el que militó durante dos años y en el que fue perdiendo protagonismo torneo tras torneo, al grado de disputar menos de 300 minutos en el Apertura 2025.

Es innegable que Villalpando siempre fue un futbolista con enorme talento, pero también es cierto que la falta de disciplina y los constantes escándalos extracancha marcaron de forma negativa su carrera, tal como ocurrió durante su etapa en Chivas. En contraste, Briseño, aun con limitaciones técnicas, ha construido una carrera sólida a base de disciplina, carácter y constancia, cualidades que le han permitido sumar títulos importantes.

La caída de Dieter Villalpando coincide con su valoración de mercado

El declive en la carrera de Dieter Villalpando también se refleja claramente en su valor de mercado. Según Transfermarkt, el mediocampista atraviesa el punto más bajo de toda su cotización profesional, con un valor estimado de 700 mil euros. Su mejor momento fue precisamente con Chivas, cuando alcanzó los 1.8 millones de euros, lo que representa una caída de más del doble. Si bien la edad influye, queda claro que en FC Juárez dejó de ser un jugador relevante desde hace varios meses.