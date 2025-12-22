Brian Gutiérrez sigue trabajando con mucha intensidad en la pretemporada del Club Deportivo Guadalajara con la finalidad de llegar al 100 por ciento físicamente al inicio del Torneo Clausura 2026, donde el equipo buscará superar lo hecho en el semestre pasado.

El plantel se encuentra entrenando en Isla Navidad, Colima y el mediocampista mexicano es uno de los que más ha llamado la atención debido a su reciente contrantción con Chivas.

En ese sentido, el futbolista de 22 años de edad confesó en una entrevista breve con Chivas TV lo que le está aprendiendo a Gabriel Milito, quien dejó buenas sensaciones en su primera campaña como entrenador en el futbol mexicano.

“Sí, aprendiendo de Gabriel, como dijiste, de su estilo de juego, cómo juegan, intensidad y todo eso, creo que es algo muy de aprender y trabajar”, comentó el mediocampista azteca.

Cabe mencionar que Brian Gutiérrez llegó al Rebaño Sagrado procendente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) a cambio de 4.5 millones de dólares, es decir, poco más de 80 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

¿Cuándo juega Chivas su primer partido de pretemporada de cara al Clausura 2026?

El primer partido del Club Deportivo Guadalajara en pretemporada será ante Irapuato y se llevará a cabo el próximo domingo 28 de diciembre en el Estadio Sergio León e iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se espera un lleno total.