El Club Deportivo Guadalajara sigue con su preparación rumbo al Torneo Clausura 2026 en Isla Navidad y su primer partido de pretemporada será ante Irapuato el próximo domingo 28 de diciembre y se espera un lleno total en el Estadio Sergio León.

La semana pasado, Chivas anunció en sus redes sociales el encuentro frente al equipo de la Liga de Expansión MX como su primer rival y resaltó su vuelta a la ciudad fresera luego de 10 años.

Desde este lunes comenzó la venta general y sorprendió la presencia de varios aficionados formados con horas de antelación para adquirir boletos e inclusive algunos de ellos acamparon afuera del Estadio Sergio León.

Medios locales dieron a conocer que esto lo hicieron a pesar de las bajas temperaturas en la ciudad del Bajío, donde algunos fanáticos estuvieron formados desde la madrugada del lunes y otros estuvieron ahí desde el domingo en la noche.

Irapuato vs. Chivas

Cabe mencionar que el compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara e Irapuato iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y Gabriel Milito va con todo su arsenal, incluso con sus nuevos jugadores: Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Irapuato y Chivas?