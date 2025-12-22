El Club Deportivo Guadalajara tiene la mira puesta en el Torneo Clausura 2026, pues buscarán revancha luego de haber sido eliminados en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.

Y para competir al tú por tú con las grandes plantillas del futbol mexicano, las Chivas se han reforzado hasta el momento con Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, por lo que según Omar Govea serán uno de los equipos más competitivos.

“Se está haciendo un plantel muy fuerte en cada posición. Cada posición tiene dos jugadores de muy buen nivel para poder competir”, mencionó el mediocampista para Chivas TV.

“Somos un equipo muy distinto a lo que veníamos trabajando, eso te lo da el perfil táctico que busca el entrenador. Éramos un equipo que batallaba recuperando el balón, ahora somos un equipo que tiene una presión tras perdida muy buena, somos un equipo incómodo, que es difícil de salir jugando, que nos pueden generar peligro pero bajo un muy buen trabajo, somos un equipo duro, lo intentaremos repetir y mejorar para esta temporada”, agregó.

Cabe mencionar que será el segundo certamen de Gabriel Milito al frente del Rebaño Sagrado y tras un semestre de adaptación a su estilo de juego, Omar Govea confesó que en pretemporada estab trabajando en ciertos detalles que quedaron pendientes en el Torneo Apertura 2025.

“El hecho de ya tener una idea de lo que juega el equipo, de saber lo que pretende el entrenador también te ayuda bastante para perfeccionar lo que se estaba haciendo. Si bien teníamos cosas muy buenas, todavía tenemos algo de trabajo por hacer“, finalizó.

¿Cuándo será el primer partido de pretemporada de Chivas rumbo al Clausura 2026?

El primer partido de Chivas en pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026 será este domingo 28 de diciembre frente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.