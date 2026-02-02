Chivas viene de lograr una importante victoria ante Atlético de San Luis luego de haber ganado 3-2 para ser invicto y líder en el Clausura 2026. Tras lo sucedido contra los Potosinos, Gabriel Milito reveló por qué Omar Govea se convirtió en un jugador importante desde que llegó al Guadalajara en el Apertura 2025.

El conjunto rojiblanco lleva adelante un enorme inició en el torneo debido a que no para de ganar. Pachuca, FC Juárez y Querétaro sufrieron ante el conjunto rojiblanco, mientras que el sábado fue el turno del equipo de Guillermo Abascal.

Tras la victoria contra Atlético de San Luis, Gabriel Milito puso los pies sobre la tierra y señaló que aún hay mucho camino por recorrer. A su vez, comentó qué jugador es clave en el once titular al hablar de Omar Govea.

Omar Govea es un jugador clave para Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Un jugador muy importante para nosotros. Un jugador que nos da técnicamente, es muy bueno y nos da mucho criterio con la pelota. Nos da comprensión del juego en una posición donde es fundamental tener comprensión del juego. Después es un jugador 100% de equipo donde hace su trabajo y si tiene que redoblar un esfuerzo para ayudar a los compañeros lo hace sobre todo en aspecto defensivo”, declaró.

Y agregó: “Se transformó en un jugador importante, fundamental para nosotros. Todo lo que le sucede se lo ganó con su trabajo, con su mentalidad, con su juego y hoy por hoy se ha reformado para nosotros un jugador fundamental”.

Gabriel Milito respondió si Chivas es el mejor equipo de la Liga MX

En la misma conferencia de prensa Gabriel Milito respondió si Chivas es el equipo que juega en la Liga MX. “Comenzamos bien en cuanto a rendimiento y resultados, pero somos conscientes de que podemos hacer cosas mejores. Debemos hacer cosas mejores”, respondió el entrenador argentino.