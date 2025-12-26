Las Chivas de Guadalajara comienzan a delinear su camino rumbo al Clausura 2026 con la idea de consolidar una base clara bajo la conducción técnica de Gabriel Milito. En ese escenario, uno de los nombres que mejor simboliza el cambio de ciclo es el de Omar Govea, un futbolista que meses atrás parecía estar de salida y que hoy se perfila como una pieza importante dentro del proyecto deportivo.

Antes de la llegada de Milito, la situación de Govea en el Guadalajara era incierta. La falta de continuidad, sumada a un rol poco definido dentro del mediocampo, lo habían colocado en una posición incómoda, al punto de que su futuro en el club estaba seriamente en duda. El mediocampista era muy criticado por la afición, pero la llegada del entrenador argentino marcó un punto de inflexión: desde el primer momento, Milito le otorgó confianza, le asignó responsabilidades claras y lo sostuvo como titular siempre que estuvo en condiciones físicas.

Omar Govea se convirtió en un pilar desde la llegada de Gabriel Milito (Imago7)

Con Milito al mando, Govea encontró regularidad y protagonismo. Su despliegue, capacidad para sostener la presión y orden táctico encajaron de buena manera en la idea del entrenador, que prioriza intensidad, recuperación rápida y claridad en la salida. Incluso cuando una lesión lo marginó durante algunas semanas del Apertura, su regreso fue recibido como una solución natural para el equilibrio del equipo.

El crecimiento de Govea tuvo una consecuencia directa dentro del plantel: la relegación de Érick Gutiérrez. El ex PSV, que supo ser pilar y referente del mediocampo rojiblanco, fue perdiendo terreno progresivamente hasta quedar fuera de la consideración del entrenador de cara al Clausura 2026. La consolidación de Govea terminó inclinando la balanza y evidenció una decisión fuerte de Milito, dispuesto a sostener su idea por encima de los nombres.

Govea se perfila como titular en Chivas para el Clausura 2026

De cara al Clausura 2026, todo indica que Omar Govea seguirá siendo una de las apuestas del cuerpo técnico. Lo que parecía un ciclo terminado se transformó en una oportunidad de reivindicación, y hoy el mediocampista aparece como uno de los jugadores rescatados por Milito, en un Chivas que busca estabilidad, identidad y respuestas desde el funcionamiento colectivo.