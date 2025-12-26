Incluso antes del primer equipo, el Tapatío comenzó con los trabajos de cara al Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, con Pepe Meléndez como su nuevo entrenador, en reemplazo de Arturo Ortega. El Filial rojiblanco ya tiene dos amistosos de pretemporada disputados y aún le queda un juego más antes del debut en el próximo torneo.

Tapatío trabaja con una nómina afectada por la cantidad de jugadores que fueron promovidos al primer equipo, que lógicamente tiene la prioridad a la hora de los armados de plantilla. El Filial midió fuerzas ante dos equipos de la Liga MX, señal de que se trata de una puesta a punto exigente desde el punto de vista deportivo.

Primero fue una dura derrota contra Mazatlán, por 4-0, en un juego donde lógicamente no podían sacarse conclusiones apresuradas. De hecho, el Filial se midió más tarde frente a León y mostró mucha personalidad para reponerse a una desventaja inicial de dos goles para terminar ganando por 3-2.

Los goles de aquel encuentro fueron obra de Juan Pablo Uribe, prometedor extremo que supo integrar la Selección Mexicana Sub-20 junto a Hugo Camberos y Yael Padilla, además de un doblete de Diego Latorre, goleador que llegó desde la Liga TDP y que ha tenido interesantes rendimientos.

El próximo amistoso del Tapatío en pretemporada

El tercer y último juego de preparación para el Tapatío será el próximo martes 30 de diciembre, enfrentando a Leones Negros, un equipo que suele ser protagonista en los torneos de la Liga de Expansión MX y que será una buena prueba antes del debut en el Clausura 2026.

¿Cuándo debuta Tapatío en el Clausura 2026?

El Clausura 2026 de la Liga MX dará inicio el próximo 9 de enero, por lo que Tapatío debutará frente al Atlético La Paz en condición de visitante, por el encuentro correspondiente a la Jornada 1.