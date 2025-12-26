Las Chivas de Guadalajara ya concluyeron su intensa pretemporada en Colima y ahora continuarán con los trabajos en Verde Valle, con algunos amistosos de preparación de por medio. Primero el Rebaño se medirá ante Irapuato este domingo 28 de diciembre y luego será el turno de un cuadrangular en Jalisco que se disputará entre los primeros días del año entrante.

En lo que respecta a refuerzos, el panorama luce complicado, pues las únicas incorporaciones hasta el momento siguen siendo las de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, además del regreso de Ricardo Marín. No parece haber nuevas negociaciones avanzadas y la prioridad rojiblanca pasaría por lograr determinadas salidas para achicar el gasto en salarios.

Érick Gutiérrez se perfila para Pachuca y el enojo de la directiva

El caso más resonante por estas horas es el de Érick Gutiérrez, futbolista que no entró en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026. El mediocampista ya habría dado el visto bueno para negociar con Pachuca, el club con el que debutó en la Liga MX. Además, César Huerta ventiló el enojo de la directiva rojiblanca con su representante, Mariel Duayhe, por haberle encajado al Rebaño el fichaje de Bruce El-mesmari, quien claramente no estaba a la altura, a tal punto de que ahora jugará para Cancún en la Liga de Expansión MX.

Veljko Paunovic habló sobre su salida de Chivas

El entrenador serbio, Veljko Paunovic, habló en entrevista con Claro Sports y reconoció que se precipitó al dejar el banquillo rojiblanco: “La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar”. Incluso, el estratega también reconoció cierto desgaste físico: “Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas. No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento”. Pauno también reconoció su error en la Final del Clausura 2023 ante Tigres y platicó sobre Alexis Vega, jugador que cometió indisciplina durante su gestión.

Eduardo García se iría rumbo al Mazatlán

El canterano rojiblanco, Eduardo García, es otro elemento que no entra en los planes del Rebaño Sagrado. El futuro del Dragón, según indicó el periodista César Merlo, estaría a préstamo en otro equipo de la Liga MX: “Tiene negociaciones muy avanzadas para dejar Chivas. Se trabaja en los detalles finales para que se marche a Mazatlán, a préstamo por 6 meses”, confirmó sobre el futuro del guardameta.