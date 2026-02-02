Tras la disputa de la Jornada 4 del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara no solo presume paso perfecto en la Liga MX, sino que también muestra números sólidos en otro rubro clave del torneo: la Regla de Menores. El equipo dirigido por Gabriel Milito es el único líder del campeonato con cuatro triunfos consecutivos y, en paralelo, se mantiene entre los clubes mejor ubicados en la tabla de participación juvenil.

El Rebaño suma 1,035 minutos acumulados con futbolistas menores, producto de la alineación de seis jugadores jóvenes, lo que lo coloca en el segundo lugar general de la tabla, solo por detrás de Mazatlán. A Chivas le restan 275 minutos por cumplir para alcanzar el mínimo reglamentario de 1,170 minutos exigidos por la Liga MX, una cifra manejable considerando que el torneo apenas comienza.

Yael Padilla disputó 33 minutos y marcó un gol ante Juárez (Imago7)

Este dato no es menor, ya que la Regla de Menores se ha convertido en un factor estratégico desde las primeras jornadas. No cumplir con la normativa puede derivar en multas económicas o sanciones deportivas, por lo que varios equipos han comenzado a administrar con cuidado los minutos de sus juveniles. En ese contexto, Guadalajara aparece como uno de los clubes que mejor ha equilibrado resultados y desarrollo de talento.

Mientras otros equipos grandes como América, Cruz Azul o Tigres todavía están rezagados en este apartado, Chivas aprovecha su identidad histórica y el respaldo a Fuerzas Básicas para avanzar sin presión en la tabla de menores. Con un arranque ideal en lo futbolístico y un panorama favorable en lo reglamentario, el equipo rojiblanco atraviesa uno de sus mejores inicios de torneo en los últimos años.

Tabla de menores de la Liga MX