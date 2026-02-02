El fichaje de Richard Ledezma por Chivas, hoy celebrado por su alto nivel futbolístico, tuvo detrás una historia poco conocida que salió a la luz en las últimas horas. Fue el periodista César Huerta quien, a través de un video, reveló quién fue el verdadero responsable de detectar, contactar y convencer al polifuncional futbolista para llegar al Rebaño, descartando que la operación haya sido encabezada directamente por Javier Mier o Alejandro Manzo.

En su transmisión de Youtube, Huerta comenzó destacando el trabajo general del área deportiva del club luego del gran inicio de Chivas en el Clausura 2026 y de contrataciones como la de Brian Gutiérrez. “Y aquí otra vez el aplausito, discreto o abierto, como ustedes quieran. El aplausito nuevamente para la gente del Guadalajara muchachos, para Alejandro Manzo, para Javier Mier, para Luis Piñón que están detectando este tipo de talento”, señaló marcando el nombre que luego tomaría protagonismo.

El periodista fue todavía más contundente al detallar cómo se gestó específicamente la llegada de Ledezma. “Cuando la gente de Chivas me habla de la contratación, especialmente la de Richy Ledezma, o sea en todas interviene, pero la de Richy especialmente, me lo dijo Javier Mier, esa es toda de Luis Piñón”, afirmó Huerta, antes de enumerar el rol decisivo del directivo rojiblanco.

“Luis lo tenía detectado, Luis lo contactó, Luis estuvo siempre llamándole. Luis estuvo siempre presente, él lo convenció, él todo”, relató Huerta en torno al fichaje de Richard Ledezma, quien decidió abandonar el futbol europeo y llegar al Guadalajara, con el agregado de hacerlo a coste cero, pues estaba como agente libre.

Luis Piñón, de la Selección Mexicana a Chivas

¿Quién es Luis Piñón? Se trata de un directivo que forma parte del área de inteligencia deportiva y captación de talento de Chivas, con un perfil bajo pero un trabajo constante en el seguimiento de futbolistas tanto en México como en el extranjero. Tiempo atrás ejeció durante cinco años como analista en la Selección Mexicana. En los últimos mercados ha ganado peso interno por su labor en el análisis, detección y convencimiento de jugadores con proyección, siendo Ledezma uno de los casos más representativos.