Chivas se mantiene como el equipo más poderoso de todo el Clausura 2026 y volvió a dar muestra de su poderío ofensivo en una genialidad que orquestaron Richy Ledezma junto a Roberto Alvarado para adelantar al Rebaño en su visita al Atlético de San Luis.

El Guadalajara se aferró a realizar sus agrupaciones entre varios futbolistas, en donde el nuevo seleccionado mexicano se sumó al ataque, mandó un pase al área, en donde el Piojo le devolvió la redonda con un ‘taquito’ para dejarlo frente al portero y mandar la pelota al fondo de las redes.

Ledezma anotó su primer gol en el Clausura 2026, en donde se mantiene como uno de los mejores futbolistas de toda la Liga MX, lo que ha llamado la atención del entrenador Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo doméstico se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto cuando visiten al Mazatlán, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.