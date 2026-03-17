Chivas viene de superar a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. Mañana volverá a tener acción cuando enfrente a León por el pendiente de fecha nueve, por lo que repasamos cómo EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Guadalajara en el Estadio Akron.

El equipo de Gabriel Milito es uno de los grandes protagonistas del torneo debido a que se ubica tercero en la tabla general de posiciones y de superar a los Esmeraldas será líder en solitario de la fase regular. En medio de este contexto, el Guadalajara llega al juego contra los Panzas Verdes con una victoria por 3-0 ante los Guerreros gracias a los goles de Armando González y Ricardo Marín.

Enfrente estará un León que se encuentra en una crisis deportiva debido a que viene de caer por 3-0 ante Tijuana. Tras lo sucedido Xolos, Ignacio Ambriz dio un paso al costado y mañana en el Estadio Akron visitarán a Chivas bajo la dirección técnica de Alejandro Corona, del primer equipo femenil.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra León por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y León está pactado por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 está pactado para que se juegue mañana miércoles 18 de marzo a las 20:07 del Centro de México en el Estadio Akron.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. León?

El partido del Guadalajara ante los Esmeralda se podrá ver en territorio mexicano por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos y Canadá por Telemundo y Peacock. Cabe destacar que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Rebaño Sagrado.