Con el partido entre Santos Laguna y Atlas, se terminó la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, donde el Club Deportivo Guadalajara se impuso 5-0 al Puebla en el Estadio Akron.

La victoria de los Rojinegros sobre los Guerreros sacudió la tabla general, dejando a Tigres como el principal afectado al caer hasta la novena posición, mientras que el conjunto dirigido por Diego Cocca escaló hasta el séptimo lugar.

Es así que en estos momentos el rival de Chivas en los Cuartos de Final sería el Club León, pues se colocó con el triunfo de los “Zorros” en el octavo escalón con 22 unidades, producto de siete victorias, un empate y un descalabro.

Cabe mencionar que el cuadro de Gabriel Milito se encuentra en la primera posición de la clasificación tras sumar en 15 fechas 34 puntos, con un balance de 11 triunfos, una igualada y tres derrotas.

Así marcha la tabla general del Clausura 2026.

¿Cómo están los cruces de los Cuartos de Final al momento?

A falta de dos fechas por culminar la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, los Cuartos de Final están así en estos momentos: