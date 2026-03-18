Chivas vivió uno de los partidos más sencillos de toda la fase regular del Clausura 2026, en donde la escuadra rojiblanca borró por completo al Club León en su visita al Estadio Akron, en donde Hugo Camberos cerró la goleada.

El Guadalajara supo aprovechar la debilidad defensiva de La Fiera, ocasionándole mucho peligro por diversas vías, en donde la velocidad de Vegeta fue determinante para ampliar la ventaja en tiempo de compensación del partido de la jornada 9.

Tras un servicio a segundo poste desde la banda izquierda, Ángel Sepúlveda peinó la redonda para la llegada de Camberos, quien controló de pecho y remató de primera intención para vencer al portero Óscar García y poner el quinto gol en el marcador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.