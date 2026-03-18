Chivas está convertido en una potencia de la Liga MX en este Clausura 2026 y así lo ha venido demostrando jornada a jornada, en donde las estadísticas son contundentes y por eso se encuentra peleando la cima del futbol mexicano tras brillante semestre bajo la tutela de Gabriel Milito.

El Guadalajara por fin se ha puesto al corriente en el semestre, cumpliendo con el partido pendiente que tenía de la fecha 9 contra el Club León, en donde la escuadra rojiblanca se mantiene compitiendo con Cruz Azul y Toluca por el liderato general de la competencia.

Hay que recordar que matemáticamente, se requieren de 25 puntos para terminar en octavo lugar y aproximadamente de 30 para estar, por lo menos, en el cuarto lugar, por lo que es indispensable seguir sumando triunfos para mantenerse entre la elite del balompié mexicano.

Tabla de posiciones ACTUALIZADA

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.