Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de todo el continente, por lo que el pertenecer al conjunto rojiblanco es un privilegio que no cualquier persona puede presumir; sin embargo, hay una persona que pasó de ser querido a odiado por más de 40 millones de aficionados en unos cuantos días.

Fernando Gago se convirtió en uno de los máximos enemigos de la afición del Guadalajara debido a la traición que cometió al abandonar al Rebaño a mitad del Apertura 2024 para dirigir a Boca Juniors, resultando un rotundo fracaso en su carrera.

Sin embargo, pese a no poder trascender con el conjunto argentino y posteriormente hacer el ridículo con Necaxa, el destino le ha abierto nuevamente las puertas al timonel sudamericano y ahora habría alcanzado un acuerdo con otro club importante del continente, la U de Chile.

El reportero y especialista en mercados de fichajes, César Luis Merlo, confirmó que Pintita ha alcanzado un acuerdo para tomar las riendas de la escuadra andina hasta diciembre del 2027, por lo que en las próximas horas sería oficial.

¿Cuál fue el balance de Fernando Gago al frente de Chivas?

Durante casi un año de estadía en el Guadalajara, Fernando Gago dirigió un total de 38 partidos con un saldo de 17 triunfos, 12 empates y 9 derrotas, contabilizando Liga MX, Concachampions y Leagues Cup.