Chivas se ha convertido en el club formador de nuevos talentos más importante de toda la Liga MX, ya que constantemente están surgiendo futbolistas que debutan y se consolidan en el primer equipo rojiblanco, tal es el caso de la joya de las fuerzas básicas, Hugo Camberos.

Durante los días recientes se ha especulado sobre la posibilidad de que el Ajax de Países Bajos esté sumamente interesado en los servicios del habilidoso mediocampista rojiblanco, principalmente por la llegada de Óscar García Junyent al banquillo.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva del Guadalajara no ha recibido ni una oferta por ‘Vegeta’, aunque sí ha habido interés de otros clubes hace algunos meses, pero sin nada formal, aunque el plan dentro de Chivas sería seguirlo formando dentro del plantel rojiblanco.

“Por Hugo Camberos, no ahorita, en el lapso en el que lleva rumoreándose la posibilidad de que emigre a Europa me dicen que sí ha habido al menos un par de clubes de Ligas intermedias, no top (…) Sí se acercaron a preguntar por Hugo Camberos.

“Una serie de informaciones a lo largo de los últimos días han insistido en que presuntamente el Ajax de Óscar García estaría interesadísimo en llevarse a Hugo Camberos. Pregunté con gente de Guadalajara y me decían que absolutamente nada, que nadie se ha acercado ni siquiera a preguntar.

“En el Guadalajara hay mucha confianza en el futuro de Hugo Camberos, hay mucha credibilidad en el futbol que tiene, hay una fe muy importante depositada en el potencial crecimiento de Hugo Camberos. Las Chivas creen en Hugo Camberos y se cree, que es uno de estos muchachos que puede crecer y potenciarse aquí mismo (…) Todavía no están en el punto de que aquí no pueda crecer, todavía no se llega a ese momento”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos con Chivas?

A finales del 2024, el canterano del Guadalajara alcanzó un acuerdo para extender su contrato con el Rebaño, por lo que tiene vínculo vigente hasta el verano del 2028 según algunas fuentes extraoficiales, ya que el club no entró en detalles al respecto de la duración del nuevo acuerdo de su futbolista.