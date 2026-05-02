Llegó la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado visitará este sábado 2 de mayo a Tigres UANL, por el partido correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final. Tras una fase regular convincente, el equipo dirigido por Gabriel Milito quiere mantener el pulso en la Fiesta Grande, aún con la ausencia de varias figuras que fueron convocadas a la Selección Mexicana.

Día, hora y dónde ver Tigres UANL vs. Chivas

El choque de Ida correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá lugar este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario. Tigres UANL (7°) abrirá la eliminatoria en condición de local, mientras que el Guadalajara (2°) cerrará más tarde en el Estadio Akron. El inicio del juego está pactado para las 19:00hs y se podrá ver a través de las señales de Canal 7 (TV Abierta), Fox Sports, Fox One y Vix Premium.

Probable alineación de Chivas vs. Tigres

Con todas las bajas del Rebaño, la probable alineación es con Óscar Whalley; Miguel Gómez, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Fernando González, Omar Govea; Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda.

Hugo Camberos sería baja ante Tigres

Una mala noticia para el Rebaño Sagrado es que sufriría otra baja de último momento, ya que Hugo Camberos arrastra una sobrecarga muscular que encendió las alarmas del cuerpo técnico. Si bien no está oficialmente descartado y realizó el viaje a Monterrey, todo indica que el ofensivo rojiblanco no sería arriesgado en la Ida de los Cuartos de Final, por lo que su presencia en el campo es poco probable y en el mejor de los escenarios, el canterano podría integrar el banco de suplentes.

Hugo Mata fue convocado para el Tigres vs. Chivas

Ante la probable baja de Camberos, la sorpresa en la convocatoria de Chivas fue el canterano Hugo Mata, quien viajó con el primer equipo para el duelo ante Tigres UANL. El juvenil de 20 años recién cumplidos viene destacándose en la categoría Sub-21 y ya sumó minutos en el amistoso frente al Atlas en Estados Unidos, por lo que será alternativa en un contexto marcado por ausencias y precauciones físicas dentro del plantel.

Veljko Paunovic palpita el Tigres UANL vs. Chivas

En la previa del cruce entre Tigres UANL y Chivas de Guadalajara, el entrenador serbio Veljko Paunovic, con pasado en ambos clubes, se refirió con equilibrio a su vínculo con las dos instituciones y evitó tomar partido: “La verdad es que disfruté en los dos equipos, distintas experiencias”, expresó, destacando su aprendizaje tanto en Jalisco como en Nuevo León. Sobre la serie, fue claro: “Obviamente, en este enfrentamiento, uno de los dos tiene que pasar, y pues bueno, que sea el mejor en esta eliminatoria”. Y cerró con una frase que resume su postura: “En mi corazón hay siempre lugar para todos los equipos”.