Chivas regresó a la senda del triunfo y con una actuación espectacular en la que destruyó al Puebla en la cancha del Estadio Akron, en donde Hugo Camberos se lució con una anotación que puso los cartones definitivos por marcador de 5-0 frente a los camoteros.

Aunque el juvenil apodado como Vegeta no ha recibido muchas oportunidades, volvió a demostrar su compromiso y su calidad al jugar con intensidad en los minutos que recibió, apareciendo nuevamente en el marcador contra los camoteros.

Tras una recuperación de Jonathan Pérez, el nuevo futbolista rojiblanco habilitó a Santiago Sandoval, quien con una finta se quitó de encima la marca, mandando un pase filtrado para la llegada de Hugo Camberos, quien cruzó su remate para mandar la pelota a guardar.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.