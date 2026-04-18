Puebla trató de sorprender a Chivas e incomodarlo a través del orden defensivo; sin embargo, Bryan González sacó una jugada de fantasía para poder abrir el cerrojo defensivo haciendo estallar al Estadio Akron en júbilo.

Los de la Franja demostraron inteligencia para cortar los circuitos de la ofensiva del Guadalajara, en donde los tapatíos no encontraban la manera de poder causar peligro en la portería de la escuadra camotera.

Sin embargo, Efraín Álvarez sorprendió con un pase filtrado y elevado a la espalda de los defensores, en donde el Cotorro controló y sacó un globito a segundo poste para mandar la pelota a guardar al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.