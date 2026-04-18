Chivas ha recibido pésimas noticias a pocos días de iniciar su participación en la Liguilla del Clausura 2026 y es que por enésima ocasión la cancha del Estadio Akron no estaría en las mejores condiciones de cara al duelo contra Puebla.

Al término del partido entre el Guadalajara y los Pumas, el club rojiblanco dio a conocer que de inmediato comenzaron los trabajos para el cambio de pasto en el recinto tapatío, en donde apenas el jueves pasado terminaron de instalarla.

Es por eso que para el duelo contra La Franja, el terreno de juego no luce en las mejores condiciones y así quedó reflejado en algunas fotografías desde las tribunas e inclusive, en un video que realizó a nivel de cancha el comunicador Alejandro Ramírez.

CORTESÍA: YOUTUBE: ALEX RAMÍREZ

CORTESÍA: YOUTUBE: ALEX RAMÍREZ

¿Cuáles partidos de Chivas albergará el Estadio Akron antes del Mundial?

El tiempo apremia, por lo que el Guadalajara disputará el duelo contra Puebla y la siguiente semana recibirá a Xolos en la cancha del Estadio Akron en la fase regular. Por si fuera poco, ahí se disputará el duelo de Cuartos de Final, ya que las instalaciones deberán entregarse a más tardar el 13 de mayo.