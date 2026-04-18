Chivas está convertido en una maquinaría en este Clausura 2026, no solamente por los buenos resultados que están registrando, sino también por el buen futbol que desempeñan los elementos encabezados por Gabriel Milito, en donde siguen conquistando a aficionados y especialistas.

Debido al dominio que ha presumido el Guadalajara durante toda la fase regular del campeonato, se le ha otorgado la etiqueta de candidatos al título, por lo que el exjugador rojiblanco, Francisco Palencia, admitió que esta generación ilusiona mucho.

El Gatillero dejó en claro que debido al buen desempeño futbolístico que presume el chiverío, está más cerca de obtener los buenos resultados, desatando polémica en la cadena en la que colabora.

“No sé si Chivas va a ser campeón o no, pero tienes esa sensación de que puede lograr cosas importantes por cómo juega“, declaró el exdelantero en Fox Deportes, en donde funge como analista.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

Así va Chivas en la tabla de posiciones