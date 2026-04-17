Este 2026 apunta a ser un año histórico dentro del balompié nacional, ya que existen grandes expectativas sobre la Selección Mexicana de cara al Mundial e inclusive, Chivas es uno de los candidatos más serios al título del Clausura 2026.

Es por eso que Roberto Alvarado ha manifestado abiertamente el dilema que está viviendo con el Guadalajara, ya que sabe que es una oportunidad importante para cumplir su sueño de ser campeón con la rojiblanca, al igual de trascender con el Tricolor.

El Piojo admitió que está consciente de que deberá perderse algo importante, aunque es evidente de que estará contemplado en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial del 2026.

“Es bastante complicado. En lo personal me cuesta mucho, porque quieres estar en los dos lados, quieres estar en la Selección y más porque es en casa, es un sueño y a la Selección nunca le puedes decir que no. Y después, porque con Chivas tengo la ilusión de poder salir campeón. Es bastante complicado, pero donde me toque estar voy a tratar de hacer lo mejor.

“Es una ilusión, una motivación bastante grande el poder representar a tu país, a este nivel, jugando contra grandes rivales en tu casa y con tu gente. Eso lo hace más especial y te genera una motivación extra. Me gustaría que hiciéramos sentir orgullosos a todos los mexicanos”, declaró el ’25’ rojiblanco a Chivas TV.

¿Cuál sería el deseo del Piojo Alvarado para Chivas y México?

“Si pudiera pasar eso, que Chivas saliera campeón. Que México pudiera hacer el mejor Mundial de su historia y que me pueda ir bien, que pueda jugar y disfrutar. Que pueda hacer algo que pueda cambiar la historia”, concluyó el Piojo.