Chivas tiene muchos años como una de las potencias de la Liga MX en cuanto a fuerzas básicas, impulsando a muchos juveniles que están brillando en el Rebaño, así como en otros clubes dentro y fuera de México.

Sin duda, uno de los elementos más destacados que han brindado las fuerzas básicas rojiblancas en años recientes es el lateral Mateo Chávez, quien no pudo ocultar su felicidad debido a que considera que está cerca de conseguir su primer título en el AZ Alkmaar.

Aunque la escuadra de Países Bajos selló su eliminación en la Conference League de la UEFA este jueves frente al Shakhtar Donetsk; sin embargo, tienen en puerta la Final de la Copa ante el NEC el próximo domingo, compromiso que mantiene ilusionado al exjugador del Guadalajara.

“Lo que tomó la decisión, lo tienes que respaldar al cien por ciento. Estoy muy emocionado porque siento que vamos a ser campeones. Dios quiera que así será. Entras en la historia de aquí, otro mexicano siendo campeón de la copa o la liga aquí en Países Bajos”, explicó el lateral mexicano.

Brutal falta sobre Mateo Chávez en la Conference League

El canterano del Guadalajara sigue mejorando en sus intervenciones a la ofensiva por la pradera izquierda, por lo que sufrió una severa barrida de Vinicius Tobias, en donde el mexicano se quejó de inmediato de la acción, pero el silbante la dejó pasar sin sancionar siquiera una falta.